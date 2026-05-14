Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kurası

Reşadiye Mahallesi eski stat alanında kurulacak kurban satış alanı için düzenlenen kura çekiminde 74 küçükbaş ve 13 büyükbaş besicinin yeri belirlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kura programında üreticiler, modern ve düzenli şekilde hazırlanan satış alanından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurban satış ve kesim alanında su ve elektrik altyapısının yanı sıra üreticilerin ihtiyaç duyacağı birçok imkân hazır hale getirildi. Hijyenik yapısı, düzenli alan planlaması ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken pazar yerinin, hem satıcılara hem de vatandaşlara rahat bir alışveriş ortamı sunması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERDEN TAM NOT

Daha önce de aynı pazarda satış yaptıklarını belirten besiciler, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam hazırlanmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadan işlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla Talas’ta Kurban Bayramı’nın düzenli, güvenli ve sağlıklı bir ortamda geçirilmesi amaçlanıyor.