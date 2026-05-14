Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kurası

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştıran Talas Belediyesi, kurban satış ve kesim alanlarına yönelik çalışmalarını tamamlayarak satış yerlerini kura ile belirledi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle üreticilerin satış alanları netleşti.

Talas'ta Kurban Satış Yerleri Kurası

Reşadiye Mahallesi eski stat alanında kurulacak kurban satış alanı için düzenlenen kura çekiminde 74 küçükbaş ve 13 büyükbaş besicinin yeri belirlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen kura programında üreticiler, modern ve düzenli şekilde hazırlanan satış alanından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurban satış ve kesim alanında su ve elektrik altyapısının yanı sıra üreticilerin ihtiyaç duyacağı birçok imkân hazır hale getirildi. Hijyenik yapısı, düzenli alan planlaması ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken pazar yerinin, hem satıcılara hem de vatandaşlara rahat bir alışveriş ortamı sunması hedefleniyor.

ÜRETİCİLERDEN TAM NOT

Daha önce de aynı pazarda satış yaptıklarını belirten besiciler, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam hazırlanmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadan işlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Yalçın öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla Talas’ta Kurban Bayramı’nın düzenli, güvenli ve sağlıklı bir ortamda geçirilmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Tarımsal üretimde büyük tehlike Çiftçi sayısı azalıyor, yaş ortalaması artıyor…'
“Tarımsal üretimde büyük tehlike; Çiftçi sayısı azalıyor, yaş ortalaması artıyor…”
Gençlik ERVA'lı Neslihan Kibar Avrupa şampiyonu oldu
Gençlik ERVA’lı Neslihan Kibar Avrupa şampiyonu oldu
Kayseri Otogar'da Bayram Öncesi Bilet Fiyatı Denetimi
Kayseri Otogar'da Bayram Öncesi Bilet Fiyatı Denetimi
Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları'nın Görkemli Kapanış Programı
Kayseri İmam Hatip Okulları Spor Oyunları’nın Görkemli Kapanış Programı
Kayseri'de bir ilk: Osman Ulubaş Ortaokulu'nda Göktim Teknoloji Atölyesi Açıldı
Kayseri'de bir ilk: Osman Ulubaş Ortaokulu'nda Göktim Teknoloji Atölyesi Açıldı
Enflasyon tahmininde sürpriz gelişme: Tahminler Yüzde 50 artırıldı
Enflasyon tahmininde sürpriz gelişme: Tahminler Yüzde 50 artırıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!