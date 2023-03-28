Talas’ta market ve fırınlara ramazan denetimi

Talas sınırlarındaki market ve fırın denetimlerine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. Denetimler sırasında ilçede faaliyet gösteren fırınlarda Ramazan pidesi gramajı, marketlerde ise etiket-kasa uyumunu kontrol edildi.

Ramazan’ın manevi atmosferinin her yerde yaşandığını belirten Başkan Yalçın, hijyen ve kurallara uygun üretim ve satış yapan esnafa teşekkür etti. Denetimlerin süreceğini kaydeden Yalçın, “Evlerimizde, işyerlerimizde, sokaklarda mübarek ayın iklimini hissettiğimiz şu günlerde huzur içinde bir oruç ibadetini yaşamak için bütün gücümüzle gayret ediyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren bütün esnafımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda vatandaşlarımız alışverişlerini güven içinde yapsınlar diye belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.