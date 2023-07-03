Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem teknik birimler şantiyesinde hem de belediye hizmet binasında görev yapan personelle tek tek bayramlaştı.

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  • 03.07.2023 12:57
  • Güncelleme: 03.07.2023 13:09
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Talas'ta mesai bayramlaşma ile başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Talas’ta mesai bayramlaşma ile başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem teknik birimler şantiyesinde hem de belediye hizmet binasında görev yapan personelle tek tek bayramlaştı.

İlk olarak, Talas Belediyesi Meclis üyeleri AK Parti Grup Başkan Vekili Ragıp Dost ve MHP Grup Başkan Vekili İbrahim Ata ile birlikte teknik birimler şantiyesine giden Başkan Yalçın burada bulunan personel ve müdürlerle bayramlaştı.

Burada personele hitap eden Başkan Yalçın, “Canımdan çok sevdiğim mesai arkadaşlarım!” diye başladığı konuşmasında bayram da dahil olmak üzere depremde, pandemide her türlü işin yükünü belediyecileri sırtladığını ifade etti. Özellikle kurban satış ve kesim yerinin vatandaşlardan çok büyük takdir gördüğüne dikkat çeken Başkan Yalçın, emeği geçen personele teşekkür etti ve ‘yüzümüzü ağarttınız’ ifadelerine yer verdi.

“Yaptığımız işi iyi yapacağız, iyi iş yapacağız”

Konuşmasını “Yaptığımız işi iyi yapacağız, iyi iş yapacağız” diye sürdüren Başkan Yalçın, belediyeciliğin hem dünyayı hem ahireti kazanacak bir iş olduğuna vurgu yaptı.

Daha sonra söz alan Meclis Üyesi Ragıp Dost da “Geride bıraktığımız Kurban Bayramımız mübarek olsun, bu zamana kadar gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Geleceğin de hayırlar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi İbrahim Ata da personelin bayramlarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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