  • Haberler
  • Gündem
  • Talas'ta Mevlid-İ Nebi Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Talas'ta Mevlid-İ Nebi Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Talas Belediyesi, Peygamber Efendimizin (sav) doğum günü vesilesiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerini vatandaşlarla buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında alanında uzman isimler ve değerli sanatçılar, Talaslılarla bir araya gelecek.

Talas'ta Mevlid-İ Nebi Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Etkinlikler 2 Eylül 2025 Salı günü Necip Karakaya konseri ile başlayacak. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 3 Eylül 2025 Çarşamba günü ise Mustafa Akgül hoca bir sohbet programı gerçekleştirecek. Akşam namazı sonrası Talas Mevlana Camii’nde yapılacak sohbet, manevi atmosferiyle katılımcılara anlamlı bir deneyim sunacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Peygamberimizin yaşamından ve öğretilerinden aldığımız ilhamla hem manevi hem de kültürel etkinliklerimizi Talaslı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı haftada etkinliklerimize davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'
Bakan Tekin’den okul kıyafeti uyarısı: “Velilere külfet yüklemeyin”
Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Bünyan Belediyesi’ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Üniversite kayıtları başladı
Üniversite kayıtları başladı
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!