Talas'ta Mevlid-İ Nebi Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Etkinlikler 2 Eylül 2025 Salı günü Necip Karakaya konseri ile başlayacak. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 3 Eylül 2025 Çarşamba günü ise Mustafa Akgül hoca bir sohbet programı gerçekleştirecek. Akşam namazı sonrası Talas Mevlana Camii’nde yapılacak sohbet, manevi atmosferiyle katılımcılara anlamlı bir deneyim sunacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Peygamberimizin yaşamından ve öğretilerinden aldığımız ilhamla hem manevi hem de kültürel etkinliklerimizi Talaslı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm halkımızı bu anlamlı haftada etkinliklerimize davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.