Talas'ta mezarlıklar bayram öncesi temizleniyor

Talas Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım onarım ve temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında başta şehit kabirlerinin bayrak yenilemeleri olmak üzere, mezarlıkların içerisindeki yabani otların biçilmesine kadar her türlü bakım çalışması gerçekleştiriliyor. 

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  • 13.04.2023 15:43
  • Güncelleme: 13.04.2023 15:43
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Talas'ta mezarlıklar bayram öncesi temizleniyor

Talas Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu özel ekip ile Talas genelinde bulunan 45 mezarlıkta yürüttüğü çalışmayla mezarlıkları bayram ziyaretlerine hazır hale getiriyor.  Vatandaşların daha rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesinin hedeflendiği çalışmalarda sağlığa zarar vermeyen özel kimyasallar ile mezarlıklar ilaçlanırken, mezarlık içlerindeki rüzgârın etkisi gibi nedenlerle oluşan çöplerde temizleniyor. Öte yandan yıpranmış yollarda tamir edilerek mezarlar arasındaki dolaşımın daha rahat yapılması sağlanıyor.  
 
“KABRİSTANLARIMIZI BAYRAMA HAZIRLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kabirlerin özellikle bayram gibi özel zamanlarda daha da önemli hale geldiğini belirterek, vatandaşların kabir ziyaretleri için kabristanların özenle hazırlandığını söyledi. Başkan Yalçın, “Kabristanlar manevi dünyamızda ayrı bir yere sahip. Özellikle bayramlar gibi özel günlerde geçmişlerimizi, büyüklerimizin kabirlerini ziyaret etmek hem dinimiz açısından hem de örfümüz gereği çok önemlidir. Bu sebeple biz de belediye olarak üzerime düşeni yapıyoruz, kabristanlarımızda otların temizliğinden genel bakım onarım çalışmalarına kadar her detayda temizlik çalışmalarını yürüterek bayrama hazır hale getiriyoruz. Ayrıca şehit mezarlarımıza da özel bir ilgi göstererek bayrak yenilemesi de dahil bakımlarını yaptığımızı da eklemek isterim” şeklinde konuştu.

1ha

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