Talas'ta Milli Heyecan Bu Kez Ali Dağı'nda Yaşanacak

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen özel program, sabahın erken saatlerinde manevi atmosferle başlayacak. Çardakbaşı Camii’nde saat 04.30’da kılınacak sabah namazının ardından vatandaşlara sıcak çorba ve bisküvi ikramında bulunulacak. Daha sonra binlerce futbolsever, saat 06.00’da başlayacak Türkiye-Paraguay mücadelesini dev ekranda birlikte takip edecek.

İLK MAÇTA BİNLERCE KİŞİ TEK YÜREK OLMUŞTU

Talas Belediyesi, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşması olan Avustralya maçında da vatandaşları Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda buluşturmuştu. Sabahın erken saatlerine rağmen alanı dolduran binlerce kişi, sabah namazının ardından dev ekranda milli maçı izlemiş, ay-yıldızlı ekibe destek vermişti.

Yağmura rağmen coşkunun eksilmediği organizasyonda vatandaşlar tek yürek olurken, maç sonunda Talas Belediyesine teşekkür ederek diğer karşılaşmalarda da aynı heyecanı yaşamak istediklerini ifade etmişti.

MİLLİ TAKIM İÇİN YİNE TEK YÜREK

Şimdi ise gözler Paraguay karşılaşmasına çevrildi. Talas Belediyesi, ilk maçta oluşan birlik ve beraberlik atmosferini yeniden yaşatmak amacıyla vatandaşları Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri’nde buluşturacak.

Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşın katılımının beklendiği programda, hem sabahın bereketi paylaşılacak hem de ay-yıldızlı formaya gönül verenler Dünya Kupası heyecanını birlikte yaşayacak.

Talas Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet ederek, milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda Talas’ın yine tek yürek olacağını ifade etti.