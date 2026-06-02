Talas'ta Milli Heyecan Paraşüt Alanında Yaşanacak

14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek program, sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak. Saat 04.30’da kılınacak sabah namazının ardından katılımcılara saat 05.30’da çorba ikramı yapılacak. Daha sonra vatandaşlar, saat 07.00’de başlayacak Türkiye-Avustralya karşılaşmasını dev ekranda hep birlikte izleyecek.

MANEVİYAT VE MİLLİ HEYECAN BİR ARADA

Talas Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, manevi atmosfer ile milli birlik ve beraberlik duygularını aynı çatı altında buluşturacak. Sabah namazıyla başlayacak programda vatandaşlar hem ibadetin huzurunu yaşayacak hem de ay-yıldızlı ekibimize destek vermenin heyecanını paylaşacak.

BÜTÜN VATANDAŞLAR DAVETLİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milli takım sevgisini ve birlik ruhunu pekiştirecek organizasyona bütün vatandaşları davet ederek, “Önce sabah namazı, sonra Dünya Kupası heyecanı” sloganıyla gerçekleştirilecek buluşmada Talaslıların tek yürek olacağını ifade etti.

Türkiye’nin başarısı için duaların edileceği, dostluk ve kardeşlik ortamında geçecek etkinlikte vatandaşlar unutulmaz bir sabah yaşayacak. Programa her yaştan vatandaşın katılması bekleniyor.