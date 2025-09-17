Talas'ta Muhtarlar Mengücek'te Buluştu

Toplantıda mahallelerin ihtiyaç ve talepleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, Başkan Mustafa Yalçın birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Yalçın, “Muhtarlarımızla biriz, beraberiz. Mengücek Mahallesi’nde düzenlediğimiz programla kırsal mahalle muhtarımızla bir araya geldik. Kaymakamımız Sayın İlyas Memiş ile birlikte mahallelerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş, bu tip buluşmaların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Toplantıya ev sahipliği yapan Mengücek Muhtarı Ergün Şimşek, “Sayın Başkanımıza ve Kaymakamımıza mahallemizde bizlerle bir araya geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu toplantılar sayesinde sorunlarımız doğrudan iletiliyor ve hızlıca çözüme kavuşuyor.” dedi.

Bir başka kırsal mahalle muhtarı ise, “Her ay düzenli yapılan bu buluşmalar bizler için çok kıymetli. Başkanımızın ve kaymakamımızın desteğini yanımızda görmek bizlere güç veriyor.” ifadelerini kullandı.

BİRLİK FOTOĞRAFI İLE SONA ERDİ

Program sonunda Başkan Yalçın, Kaymakam Memiş ve muhtarlar günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirerek birlik ve beraberliğin bir kez daha altını çizdi.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Talas Belediyesi’nin katılımcı yönetim anlayışını ortaya koyan muhtarlar toplantıları, hem kırsal hem de merkez mahallelerde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projelerin hızla hayata geçirilmesine zemin hazırlıyor. Böylece daha yaşanabilir bir şehir inşa etme vizyonunu da içeriyor.