Talas'ta Muhtarlar Reşadiye'de Buluştu

Talas Belediyesi tarafından Reşadiye Mahallesi’ne kazandırılan Şehit Furkan Doğan Kültür Evi, toplantıya ev sahipliği yaptı. Başkan Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada Reşadiye’nin hızla büyüyen bir bölge olduğuna dikkat çekerek, sosyal tesislerin mahalle hayatına canlılık kattığını ifade etti.

Başkan Yalçın, “Bu tesisler sadece binalar değil, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluğu güçlendiren mekanlardır. Talas’ın her köşesinde sosyal yaşamı destekleyen bu tür yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

‘BELEDİYE MAHALLEMİZDE’ UYGULAMASIYLA HİZMET YERİNDE

Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin mahallelerde doğrudan halkla buluştuğu ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamasının önemine de değindi.

Başkan Yalçın, “Bu uygulamayla belediyeyi vatandaşın ayağına götürüyoruz. Muhtarlarımızla birlikte mahalleleri gezerek sorunları yerinde tespit ediyor, anında çözüm üretiyoruz. İşte bu toplantılar da o sürecin bir parçası” ifadelerini kullandı.

ORTAK AKIL VE DAYANIŞMA VURGUSU

Toplantıda mahallelerin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve yeni dönem projeleri ele alındı. Başkan Yalçın, muhtarların yerel yönetimin sahadaki en önemli paydaşları olduğuna vurgu yaparak, “Talas’ta başarı, ortak akıl ve dayanışma sayesinde mümkün oluyor. Bizim için belediyecilik; insanların hayatını kolaylaştıran, mahallelerin ihtiyaçlarına duyarlı çözümler üretmektir” diye konuştu.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Toplantıda söz alan muhtarlar, Talas Belediyesinin mahallelerde yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, özellikle “Belediye Mahallemizde” uygulamasının vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Başkan Yalçın, program sonunda katılan tüm muhtarlara ve belediye ekibine teşekkür ederek, “Talas’ta hizmet çıtasını birlikte daha da yükseğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Toplantı, program sonunda çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.