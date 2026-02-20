Talas'ta Müze Otobüsler Yola Çıktı

Belediye Meydanı’nda gerçekleşen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının konseri ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Ramazan’ın manevi atmosferine yakışır bir coşkuyla gerçekleşti.

“KAYSERİ’DEN 777 CANIN NEFESİNİ HİSSEDECEKSİNİZ”

Açılışta konuşan tarihçi emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Ramazan ayı ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde böylesine anlamlı bir çalışmanın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kilci, gezici müzeleri gezen vatandaşların yalnızca bir sergi değil, bir ruh hali yaşayacağını vurgulayarak, “Kayserili Yusuf oğlu Mehmet’in ‘Bizden esirgemeyin Fatiha’nızı’ diye seslenen şehadetini hissedeceksiniz. Kayseri’den 777 can veren evlatların son nefesini duyacaksınız. Bu eserler, ecdada vefanın bir nişanesidir” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYECİLİK SADECE YOL YAPMAK DEĞİLDİR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bavul Müzeciliği’ne vurgu yaparak gezici müzelerin sadece kültürel değil, aynı zamanda manevi bir hizmet olduğuna dikkat çekti.

Gezici Mushaflar Müzesi’nde 14 adet tıpkıbasım Kur’an-ı Kerim ve cüzlerin yer aldığını belirten Başkan Yalçın, eserlerin tamamının Osmanlı döneminde kaleme alındığını ifade etti.

“Bu eserlerin kâğıdı Mısır’dan, cildi Hindistan’dan gelmiş. Osmanlı medeniyetinin zarafetini ve ilim geleneğini yansıtan bu kıymetli eserleri artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz” diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çanakkale’ye gidemeyenler o ruhu müzemizde hissedebiliyor. Şimdi bu ruhu mahalle mahalle taşıyacağız. Belediyecilik sadece yol, su, asfalt değildir. İnsanımızın ruh dünyasını zenginleştirmek de bizim görevimizdir. Ramazan boyunca tüm hemşehrilerimizi bu iki gezici müzemizle buluşmaya davet ediyorum.”

Başkan Yalçın ayrıca hafta sonları Kayseri Üniversitesi’nde düzenlenen Ramazan etkinliklerine de aileleriyle birlikte katılım çağrısında bulundu.

KAYMAKAM MEMİŞ’TEN TEŞEKKÜR

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise Talas Belediyesinin kültür, sanat ve eğitim alanındaki çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirterek, “Bu eserlerin zaten sergilendiği mekanlar var. Ancak Ramazan ayında gelemeyen vatandaşların ayağına götürülmesi çıtayı daha da yukarı taşıyan bir hizmettir. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından edilen dualarla gezici müzelerin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, otobüsleri gezerek eserleri yakından inceledi.

Talas’ta artık tarih sabit bir mekânda değil; mahalle mahalle dolaşan, gönüllere dokunan bir yolculukta… Şehitlerin hatırası ve mukaddes emanetler, Ramazan’ın bereketiyle birlikte vatandaşla buluşmaya devam edecek.