Talas'ta müzikli tarih anlatısı

Talas Belediyesi’nin Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 104. yıldönümü için hazırladığı program merakla bekleniyor.

‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ çerçevesinde düzenlenecek ‘Müzikli Tarih Anlatısı’nda Balkan Savaşlarından başlayıp Milli Mücadele ve cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre anlatılacak. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla gerçekleşecek programda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu’nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, Öğr. Gör. Nihal Şengün, Öğr. Gör. Mehmet Ateş ve Öğr. Elm Deniz Ertürk Duman sahne alacak. ’Rumeli’den Anadolu’ya Kurtuluşun Öyküsü’ konulu program, 19 Aralık Salı günü saat 19.30’da başlayacak.

ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan program, Talas Belediyesi’nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek.