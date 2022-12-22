Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler

Talas Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şair Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından ’Başarı Bedel İster’ konulu bir konferans verildi. Konferansa katılanlar, Genç’in kendi hayatından da örnekler aktardığı programa tam not verdi.

Bu ay birbirinden özel programların düzenlendiği Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetleri Nurullah Genç konferansıyla devam etti. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleşen ’Başarı Bedel İster’ konulu konferans yoğun ilgi gördü. Salonun dolduğu konferansın açılışında konuşan Nurullah Genç, sözlerine programı düzenleyen Talas Belediyesine ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek başladı. Azimle çalışarak başarıya ulaşmanın ve kişisel gelişimin detaylarını anlatan Genç; “Acı çekenler hep kendilerini olgunlaştırmanın yollarını ararmış. İyice fark ettik ki acı gerçekten de insanı olgunlaştırıyor. Acıyı fazlısıyla çekince acı olmayan meselelere tahammülsüzlüğünüzün ne kadar yersiz olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Acı bir bedel ödemektir. O bedeli ödediğinizde bedel ödemeden sahip olduklarınızın kıymetini daha bir anlamaya başlıyorsunuz. Mesela sağlık hiçbir beden ödemeden Allah’ın bize verdiği büyük bir lütuf. Sağlığı kaybedince anlıyorsunuz o beden ödemeden aldığınızın ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini” diye konuştu. Başarı Bedel İster konferanslarının doğuşuyla ilgili bilgiler veren Genç; “Benim aslında yıllar önce üniversitedeki derslerimden büyüye büyüye bu noktaya gelmiş bir konuşmanın adıdır. Çünkü metodoloji dersleri verirken, yönetim ve organizasyonu anlatırken, kitabın kapağını açarak anlatmayı benimsemediğimden, hayatın içinden örneklerle, bizim kıssalarımızla, masallarımızla, efsanelerimizle meseleyi izah etmeye çalışırım. Oradan doğup büyüdü ve bugüne geldi” şeklinde konuştu. Söyleşisinde zaman zaman kendi şiirlerini de okuyan Nurullah Genç, programda kendisinin şiirlerini okumak isteyenlere de mikrofon verdi.

Gecenin sonunda programı değerlendiren Ömer Çağlıişlek adlı genç, Talas Belediyesine teşekkür ederek; “Nurullah Genç hocamızı zaten severek takip ediyoruz. Buraya arkadaşlarımla geldik. Çok güzel ve yararlı bir söyleşiydi. İnşallah buradan öğrendiklerimizle hayatımıza devam ederiz” dedi. Samet Karabıyık isimle vatandaş da; “Nurullah Genç hocamızı her şiiri ve kitabıyla ayrı ayrı dinleyen biriyim. Programı düzenleyenlerin emeğine sağlık.” ifadelerini kullandı. Programa katılan vatandaşlardan Beren Yanarkaya ise, bu tür programların hem gençlerin hem de diğer insanların geleceğe bakışlarını değiştirmede etkili olduğunu söyledi.