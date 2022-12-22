Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler

Talas Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şair Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından 'Başarı Bedel İster' konulu bir konferans verildi. Konferansa katılanlar, Genç'in kendi hayatından da örnekler aktardığı programa tam not verdi.

PAYLAŞ
  • 22.12.2022 14:03
  • Güncelleme: 22.12.2022 14:34
  • 81
Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Şair Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından ’Başarı Bedel İster’ konulu bir konferans verildi. Konferansa katılanlar, Genç’in kendi hayatından da örnekler aktardığı programa tam not verdi.

Bu ay birbirinden özel programların düzenlendiği Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetleri Nurullah Genç konferansıyla devam etti. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleşen ’Başarı Bedel İster’ konulu konferans yoğun ilgi gördü. Salonun dolduğu konferansın açılışında konuşan Nurullah Genç, sözlerine programı düzenleyen Talas Belediyesine ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek başladı. Azimle çalışarak başarıya ulaşmanın ve kişisel gelişimin detaylarını anlatan Genç; “Acı çekenler hep kendilerini olgunlaştırmanın yollarını ararmış. İyice fark ettik ki acı gerçekten de insanı olgunlaştırıyor. Acıyı fazlısıyla çekince acı olmayan meselelere tahammülsüzlüğünüzün ne kadar yersiz olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Acı bir bedel ödemektir. O bedeli ödediğinizde bedel ödemeden sahip olduklarınızın kıymetini daha bir anlamaya başlıyorsunuz. Mesela sağlık hiçbir beden ödemeden Allah’ın bize verdiği büyük bir lütuf. Sağlığı kaybedince anlıyorsunuz o beden ödemeden aldığınızın ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini” diye konuştu. Başarı Bedel İster konferanslarının doğuşuyla ilgili bilgiler veren Genç; “Benim aslında yıllar önce üniversitedeki derslerimden büyüye büyüye bu noktaya gelmiş bir konuşmanın adıdır. Çünkü metodoloji dersleri verirken, yönetim ve organizasyonu anlatırken, kitabın kapağını açarak anlatmayı benimsemediğimden, hayatın içinden örneklerle, bizim kıssalarımızla, masallarımızla, efsanelerimizle meseleyi izah etmeye çalışırım. Oradan doğup büyüdü ve bugüne geldi” şeklinde konuştu. Söyleşisinde zaman zaman kendi şiirlerini de okuyan Nurullah Genç, programda kendisinin şiirlerini okumak isteyenlere de mikrofon verdi.

Gecenin sonunda programı değerlendiren Ömer Çağlıişlek adlı genç, Talas Belediyesine teşekkür ederek; “Nurullah Genç hocamızı zaten severek takip ediyoruz. Buraya arkadaşlarımla geldik. Çok güzel ve yararlı bir söyleşiydi. İnşallah buradan öğrendiklerimizle hayatımıza devam ederiz” dedi. Samet Karabıyık isimle vatandaş da; “Nurullah Genç hocamızı her şiiri ve kitabıyla ayrı ayrı dinleyen biriyim. Programı düzenleyenlerin emeğine sağlık.” ifadelerini kullandı. Programa katılan vatandaşlardan Beren Yanarkaya ise, bu tür programların hem gençlerin hem de diğer insanların geleceğe bakışlarını değiştirmede etkili olduğunu söyledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomtaş yeniden tarih sahnesinde

Tomtaş yeniden tarih sahnesinde

Erciyes'te sezon açıldı: Hedef 3 milyon turist

Erciyes'te sezon açıldı: Hedef 3 milyon turist

Asgari Ücret Belirlendi

Asgari Ücret Belirlendi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile rekor tasarruf elde ettik'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile rekor tasarruf elde ettik'

Büyükkılıç: 'İstiklal Şairimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum'

Büyükkılıç: 'İstiklal Şairimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum'

Mostar'da 'Kat'ı Sanatı Atölye Çalışması' yapıldı

Mostar'da 'Kat'ı Sanatı Atölye Çalışması' yapıldı

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey Semineri

Çanakkale Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey Semineri

Kayseri Şeker Pancar Bedelini Ocak'ta Ödeyecek

Kayseri Şeker Pancar Bedelini Ocak'ta Ödeyecek

DAHA FAZLA
8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

8 Dosyadan Aranan Şahıs Yakalandı

Bakan Akar: 'Kayserililer her zaman her konuda devletin yanında olmuşlardır'

Bakan Akar: 'Kayserililer her zaman her konuda devletin yanında olmuşlardır'

Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler

Talas'ta Nurullah Genç'ten Altın Öğütler

KUMSmall'da sergi ve fuar açıldı

KUMSmall'da sergi ve fuar açıldı

Güven Timleri 'Güven' veriyor

Güven Timleri 'Güven' veriyor