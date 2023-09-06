Talas’ta okullar yeni döneme hazırlandı

Yeniden başlayan eğitim-öğretim dönemiyle birlikte Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 53 eğitim kurumunun tamamında vektörle mücadele ve çevre temizliği yapıldı. Okulların kazan daireleri başta olmak üzere lavabo ve sınıflarda yapılan ilaçlama ile öğrencilerin temas edeceği yerler hijyenik hale getirilirdi. Ayrıca muhtemel haşerata karşı da ilaçlama yapıldı.

15 personelin görev yaptığı çalışmalarda 2 arozöz, 2 süpürme aracı, 1 basınçlı yıkama aracı ve 1 kepçe kullanıldı.