Talas'ta okullar yeni döneme hazırlandı
Talas Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda detaylı hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle haşerata karşı yapılan ilaçlama yapıldı, bahçe ve çevre temizliği ile de okul çevreleri düzenlenmiş oldu.
- 06.09.2023 18:02
- Güncelleme: 06.09.2023 18:02
Yeniden başlayan eğitim-öğretim dönemiyle birlikte Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 53 eğitim kurumunun tamamında vektörle mücadele ve çevre temizliği yapıldı. Okulların kazan daireleri başta olmak üzere lavabo ve sınıflarda yapılan ilaçlama ile öğrencilerin temas edeceği yerler hijyenik hale getirilirdi. Ayrıca muhtemel haşerata karşı da ilaçlama yapıldı.
15 personelin görev yaptığı çalışmalarda 2 arozöz, 2 süpürme aracı, 1 basınçlı yıkama aracı ve 1 kepçe kullanıldı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN