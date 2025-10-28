Talas'ta onarımı yapılacak olan Kayseri Öğretmenevi için 46.2 milyon TL ödenek ayrıldı

- Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Talas'ta bulunan bir binanın onarılarak Öğretmenevi olarak kullanılması için 46.200.000 TL ödenek tahsis edildi.
Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy şunları söyledi:
"Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Kayserimizin nüfusu, eğitim camiasının büyüklüğü ve ihtiyaçları dikkate alındığında; şehrimize daha modern, kapsamlı ve kalıcı bir Öğretmenevi kazandırılması yönündeki talebimiz devam edecektir.
Sürecin takipçisiyiz."