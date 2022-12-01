Talas'ta önce koordinasyon sonra denetim

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, denetim komisyonuyla ilçe genelinde fahiş fiyat denetimi ve stokçulukla mücadele konusunda yürütülecek çalışmalarla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’in yanı sıra, Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğünden yetkililer katıldı. Yapılan toplantıda fahiş ve stokçulukla mücadele konularında yapılması gereken işlemler ve atılması gereken adımlar kararlaştırıldı. Toplantının ardından ekipler ilçede faaliyet gösteren market, bakkal, alışveriş merkezi vb. gibi işletmelerde fiyat ve stok denetimine başladı. İki ekip halinde sürdürülen denetimlerde ilçedeki işletmeler sıkı takibe alındı.

Talaslı vatandaşların karşılaştıkları fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili konuları 0549 388 25 27 numaralı whatsapp ihbar hattına iletmeleri yeterli.