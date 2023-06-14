Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından koordine edilen proje çerçevesinde kura ile belirlenecek olan 100 apartmanın bodrum katına ve sığınağına kütüphane yaptırılacak.

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  • 14.06.2023 10:40
  • Güncelleme: 14.06.2023 11:21
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Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde belediye tarafından koordine edilen proje çerçevesinde kura ile belirlenecek olan 100 apartmanın bodrum katına ve sığınağına kütüphane yaptırılacak.

Bir dönem öğretmenlikte yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümüne özel projelere imza atmaya devam ediyor. Üniversitelerin bulunduğu ve öğrenci nüfusunun fazla olduğu ilçede, Başkan Yalçın’ın talimatıyla koordine edilen ’Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Apartmana Kütüphane’ Projesi çerçevesinde kura ile belirlenecek olan apartmanların bodrum katına ve sığınağına kütüphane kurulacak.

Proje hakkında İhlas Haber Ajansı’na bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, anlamlı bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, "Bilindiği üzere Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Aynı zamanda da Türkiye Yüzyılını yaşamaya başladık. Anlamlı bir dönemden geçiyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. Biz ne yapabiliriz diye düşünürken, Türkiye’de ilk defa bir tesise 100’üncü yıl adını verdik. 55 bin metrekare genişliğinde, 20 bin metrekare su yüzeyi olan bir gölet vardı. Buraya 100’üncü Yıl Mesire Alanı ismini verdik. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hakikaten bizim için önemli. Hem tanıklık ediyoruz hem de hizmet etme fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğitime ve okumaya çok önem veriyoruz"

Yalçın, "100’üncü yılda 100 apartmana, 100 kütüphane’ sloganıyla ortaya çıktık. Hepsinin de kütüphane malzemelerini temin ettik, hazırız. Bunun için de önümüzdeki günlerde bir kura çekeceğiz. Bu kura için belediyemizin internet sitesinden arkadaşlarımız başvuruları alıyorlar. Kurayı çektiğimiz zaman 29 Ekim’e kadar 100 apartmanın bodrum ya da sığınağına 100 kütüphaneyi yapmış olacağız. Bilindiği gibi Türkiye’de 2 tane 7 gün 24 saat çalışan kütüphane var. Bunlardan birisi Talas Kütüphanemiz. Bu kütüphanemizi şu ana kadar 300 bin kişi ziyaret etti. Eğitime ve okumaya çok önem verdiğimiz için 4 caminin müştemilatında bulunan boşlukları kütüphaneye çevirdik. Şu anda Mevlana Mahallesi’nde bir hayırseverimiz tarafından yeni bir kütüphane yapılıyor. Burası müstakil bir bina buranın da açılışını yapacağız. Kültür, eğitim bizim işimiz. Cumhuriyetin temelinde de eğitim ve kültür var. Herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İHA

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