Talas'ta Özel Eğitim İçin Yeni Bir Okul Açılıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Talas'ta özel gereksinimli bireyler için önemli bir adım atılıyor. Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu, özel eğitim alanında güçlü bir destek sunmak amacıyla kapılarını açıyor. Bu okul, her öğrencinin geleceğine ve her ailenin umutlarına bir kapı aralamayı hedefliyor.

Modern mimarisiyle dikkat çeken okul, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, Talas’ın sosyal duyarlılığını ve yüksek yaşam standartlarını temsil eden bir eser niteliği taşıyor.

Açılış törenine dair açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, özel gereksinimli bireylerin toplumda önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, “Onların mutluluğu, bizim en büyük sorumluluğumuzdur” diyerek, tüm vatandaşları bu anlamlı günde yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Açılış Töreni Detayları:
- Tarih: 3 Aralık 2025
- Saat: 14.00
- Yer: Şehit Komandolar Caddesi, 447 numaralı bina yanında bulunan okul bahçesi

Açılış töreninde şehir protokolünün de katılımı bekleniyor. Bu etkinlik, toplumsal dayanışma ve duyarlılık açısından önemli bir fırsat sunuyor.

