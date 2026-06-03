  • Haberler
  • Asayiş
  • Talas'ta parkta bıçaklanan şahıs kurtarılamadı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Talas'ta parkta bıçaklanan şahıs kurtarılamadı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

İki gün önce Talas İlçesinde parkta bıçaklanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Talas'ta parkta bıçaklanan şahıs kurtarılamadı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Talas’ta bıçaklanan şahıs kurtarılamadı

İki gün önce Talas İlçesinde parkta bıçaklanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay; pazartesi günü Talas İlçesinde bir parkta meydana geldi. Parkta yaşanan kavgada Tugay Çarkıt isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı Tugay Çarkıt Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 35 yaşında yaşam mücadelesini kaybeden Güçlü Parti Talas İlçe Kurulu Üyesi olan ve erkek kuaförlüğü yapan Çarkıt’ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ÖSYM sınav takviminde güncelleme
ÖSYM sınav takviminde güncelleme
Kayseri'de kız çocuklarında fantazi isimler, erkeklerde Türk büyükleri revaçta
Kayseri’de kız çocuklarında fantazi isimler, erkeklerde Türk büyükleri revaçta
TFF, Kayserispor'un liglerin tescil itirazını reddetti
TFF, Kayserispor’un liglerin tescil itirazını reddetti
Kayseri Şeker Fabrikası'nda Hurşit Dede Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Etti
Kayseri Şeker Fabrikası'nda Hurşit Dede Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Etti
İYC'den Furkan Doğan'ı Anma Programı
İYC'den Furkan Doğan'ı Anma Programı
İncesu Marina'da Kamp Karavan Festivali Öncesi Keneye Karşı Önlem
İncesu Marina’da Kamp Karavan Festivali Öncesi Keneye Karşı Önlem
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!