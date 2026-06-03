Talas'ta parkta bıçaklanan şahıs kurtarılamadı
İki gün önce Talas İlçesinde parkta bıçaklanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Talas’ta bıçaklanan şahıs kurtarılamadı
İki gün önce Talas İlçesinde parkta bıçaklanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay; pazartesi günü Talas İlçesinde bir parkta meydana geldi. Parkta yaşanan kavgada Tugay Çarkıt isimli vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı Tugay Çarkıt Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 35 yaşında yaşam mücadelesini kaybeden Güçlü Parti Talas İlçe Kurulu Üyesi olan ve erkek kuaförlüğü yapan Çarkıt’ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.