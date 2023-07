Talas'ta projeler hız kesmiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Yalçın; Zincidere’de mimari, restorasyon, taş, mermer ustası yetiştirecek atölyeler açılacağını, kentteki mermercilerin Başakpınar’da toplanacağını, Mevlana Meydan Projesi’nin tamamlanacağını belirterek, Akçakaya’da ise Sabanci Müzesi’nin kurulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Zincidere Mesire Alanı’nın tanıtımı için kentte bulunan gazetecilerle bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; önümüzdeki süreçte ilçede gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi. Zincidere’de mimari, restorasyon, taş, mermer ustası yetiştirecek atölye kurulacağını ve buraya katılanların her yerde iş bulabileceğinin altını çizen Başkan Yalçın; "Bundan sonraki sürpriz projemiz; bizim için, ülke ekonomisi ve işsizlik için önemli olduğunu düşündüğünüm çok güzel bir projemiz var. Zincidere’de 1904 yılında yapılmış bir yetimhane kız yurdu var. Gayrimüslim hayır sahibi birisi tarafından yapılmış. Burada; 1500 metrekare oturum alanı ve iki katlı. Cezaevi binasını alınca yıktık. Yıkınca arkadaki biblo gibi iki eser ortaya çıktı. Birisi bu dediğim, diğeri de yanı başında hamam olarak kullanılmış ama asıl ’yönetici odası’ olarak kullanılmış. Bunlar taş işçiliği. İkisini de ortaya çıkarttık. Önceki sene yüksek mimar bir hanım geldi. Dedi ki; ’Mustafa bey, Türkiye’de her şeyi buluyoruz ama mimari, restorasyon, taş, mermer ustası bulamıyoruz. Bunların okulu lazım’. Hemen Kayseri Üniversitesi rektörümüzle ortak olduk, orayı restore ettik, atölyeleri kurduk. Dediğim 4 branşta önümüzdeki okulların açılması tarihiyle birlikte açacağız. Buraya öncelikle mimarlık öğrencilerini davet ettik. Sonra ustalar. Mimarsinan, Ağırnas, Başakpınar’dan başlayarak insanların genlerindeki yeteneği keşfedip bir de ellerine İngilizce ve Türkçe sertifika verdik mi her yerde iş bulabileceklerini düşünüyoruz" dedi.

"Tüm mermerciler Başakpınar’da toplanacak"

Başakpınar’da belediyeye ait arsayı Mermerciler Kooperatifi’ne sattıklarını ve şehirde dağınık şekilde bulunan mermercilerin burada toplanacağını aktaran Başkan Yalçın; "Başakpınarlıların hepsi mermercidir. Başakpınar, mermer konusunda çok uzman. Bu nedenle büyük bir arsamızı Mermerciler Kooperatifi’ne sattık. Onlar da bütün mermercileri buraya taşıyacaklar. Önümüzdeki günlerde temel atma töreniyle Kayseri’de dağınık çalışan mermerci esnafları da burada olacak. Köydeki insanların yeteneğini keşfedip de bu şekilde meslek ve diploma kazandırdığımız zaman herhalde iyi bir iş yapmış olacağız. Belediyecilik artık kanal, su, kaldırım, asfalt değil, böyle ihtiyaçlara göre kendilerini yenilemek olacak" şeklinde konuştu.

Mevlana Meydan Projesinde sona gelindi

Mevlana Mahallesi’nin Türkiye’nin en büyük 7. mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, burada da meydan projesinde sona gelindiğini aktardı. Yalçın; "Bu tip yerleri bir taraftan devam ettiriyoruz. Mevlana meydan projemiz 22 bin metrekarelik bir alanda Türkiye çapında 54 firmanın katıldığı bir yarışma sonucu yapıldı ve bu günlerde açılış için davet edeceğiz. Mevlana; 85 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük 7. mahallesi. Çok ihtiyaç vardı. Bir başka konu da İl Jandarma Komutanlığı Talas’ta. Jandarmanın 100 bin metrekarelik alanını kendimize tahsis ettirmiştik. Buranın da projesi çizildi, ihalesini yaptık. Dört ayrı koldan müteahhitler işe başlayacak. Önümüzdeki günlerde temel atma töreniyle start vermiş olacağız" ifadelerini kullandı. ’Kuru kaymak’ için coğrafi işarete başvurduklarını da aktaran Yalçın; "Kuru kaymak için coğrafi işarete başvurmuştuk. Ya çıktı ya çıkacak. Meslek yüksek okulunun süt ürünleriyle beraber ORAN Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla içeride mandıra yaptık. Sadece Zincidere ve Akçakay’da yapılan bir şey. 1 aile kaldı, onu biraz olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu çok zahmetli bir iş. Bu kaymak tandırda yapılıyor, inek sütünden. Büyük tepsilere sütü döküp uzun süre tandırın üzerinde bekleyince üstündeki kaymak tabakasını keserek alıyorlar. Sonra onu karton gibi kalsın diye tatlıdan geçiriyorlar. Sonra kuru kaymak olarak piyasaya sürmek icap ediyor. O aileyi şimdi destekliyoruz. Bütün tesislerindeki kaymağımız o ailenin yaptığı kaymak olarak önümüze gelecek" dedi.

Akçakaya’da ise Sabanci Müzesi’nin açılması için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Sabanciların Akçakaya’da büyük bir evi var. 14 bin metrekare bahçesi olan güzel bir konağı var. içinde yaşayan çok olmayınca metruk hale gelme durumunda. Güler hanım, her yıl babası gibi bazı katkılarını hala köye göndermeye devam ediyor. Bu evden de Güler hanım sorumluymuş. Kendisiyle iletişim kurarak burasının müze olması yolunda adım attık. Hatta kendisine yurt içinden ve yurt dışından gelen eşyalar buraya gelmek üzre hazırda bekliyor. Tabi biraz onarım bekliyor, zamana ihtiyacı var" diye konuştu.