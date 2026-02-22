Talas'ta Ramazan coşkusu Hatice Kübra Tongar Söyleşisi ile sürdü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa özellikle aileler ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Ramazan’ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada aile içi iletişim, çocuk eğitimi ve değerler eğitimi üzerine önemli mesajlar paylaşıldı. Söyleşide çocukların sadece akademik başarıyla değil; sevgi, anlayış ve sağlıklı iletişimle yetişeceğini vurgulayan Tongar, Ramazan ayının aile bireylerini aynı sofrada ve aynı gönül ikliminde buluşturan kıymetli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Katılımcılar program boyunca hem not aldı hem de cep telefonlarının kameralarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan etkinliklerinin yalnızca kültürel değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekti. Başkan Yalçın; "Ramazan ayı paylaşmanın, sabrın ve birlikteliğin ayıdır. Bizler de Talas Belediyesi olarak bu manevi atmosferi, aile yapımızı güçlendiren ve çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunan programlarla değerlendirmek istiyoruz. Aileyi güçlendiren her çalışma aslında geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır" dedi. Başkan Yalçın, programa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda Hatice Kübra Tongar, okurları için kitaplarını imzaladı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi anların yaşandığı buluşmada Başkan Mustafa Yalçın, değerli katkılarından dolayı Tongar’a çiçek takdim etti. Talas’ta Ramazan akşamları, kültür ve sohbetle zenginleşmeye devam ediyor.