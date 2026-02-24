Talas'ta Ramazan'da Sıkı Denetim

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle ürünlerin gramajı ile fiyat etiketlerinin uyumu titizlikle incelendi. Fırınlarda ekmekler tek tek tartılarak gramaj uygunluğu kontrol edilirken, pazar yerlerinde tezgâhlardaki ürünlerin etiket fiyatları ile satış fiyatlarının örtüşüp örtüşmediği denetlendi.

Ramazan ayında artan alışveriş yoğunluğu dikkate alınarak yapılan uygulamalarla hem tüketici haklarının korunması hem de esnaf arasında adil ticaret ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

“RAMAZAN’IN RUHUNA YAKIŞIR BİR TİCARET ANLAYIŞI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı; paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın ayıdır. Biz de bu bereket ayının huzur içinde yaşanması için sahadayız. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi en büyük önceliğimizdir. Gramaj ve etiket denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren, helal kazanç anlayışıyla hareket eden tüm esnafımıza teşekkür ediyor, kıymetli vatandaşlarımızın hayırlı Ramazanlar geçirmesini diliyorum.”

Talas’ta Ramazan sadece sofralarda değil, güven, adalet ve karşılıklı güven duygusuyla da yaşanmaya devam ediyor.