Talas’ta Ramazan Öncesi Muhtarlar Toplantısı

Her ay gerçekleştirilen bu buluşmalarda mahallelerin güncel ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler masaya yatırılıyor. Ortak akıl ve istişare kültürünün esas alındığı toplantılarda, muhtarların talep ve önerileri doğrudan değerlendirilerek çözüm odaklı adımlar atılıyor.

MAHALLELERİN NABZI MASADA

Toplantıda altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal desteklerden güvenlik konularına kadar birçok başlık ele alındı. Muhtarlar mahalle sakinlerinden gelen talepleri aktarırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Mustafa Yalçın, muhtarların yerel yönetim anlayışının en önemli paydaşları olduğunu belirterek, “Her ay düzenli olarak bir araya gelerek Talasımızın ihtiyaçlarını birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü biz hizmeti masa başında değil, sahadan gelen bilgilerle şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de yaklaşan Ramazan ayı oldu. Bu kapsamda; ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve sosyal yardım çalışmaları, Ramazan ikram sofraları, camilerde temizlik ve bakım faaliyetleri, kültürel ve manevi etkinlikler gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Yardımların doğru ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için muhtarlarla koordineli çalışmanın önemi vurgulandı.

Başkan Yalçın, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, “Talas’ta paylaşmanın bereketini büyütecek, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

Aylık muhtarlar toplantısı, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona ererken; Talas’ta istişare kültürünün güçlü şekilde devam edeceği mesajı verildi.