Talas'ta Sabah Namazı Sonrası Dev Ekranda Milli Maç Heyecanı

Karşılaşma öncesinde vatandaşlar, alanın yanında bulunan camide sabah namazını kıldı. Namazın ardından milli takım için dualar edilirken, katılımcılara çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milli takımın Dünya Kupası yolculuğunda başarılar dileyerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini söyledi. Maç öncesinde Talas Belediyesi Türk Dünyası Gösteri Topluluğu tarafından sahnelenen gösteriler ilgiyle takip edildi. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okurken, tribün atmosferini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Karşılaşma boyunca milli takımın her atağında büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, zaman zaman etkili olan hafif yağmura rağmen alandan ayrılmadı. Ellerindeki şemsiyeler ve battaniyelerle maçı takip eden sporseverler, milli takıma desteklerini sürdürdü.

Etkinlik sonunda vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediyesine teşekkür etti. Katılımcılar, milli takımın diğer karşılaşmalarını da aynı atmosferde takip etmek istediklerini ifade etti. Talas'ta düzenlenen etkinlik, milli maç heyecanının yanı sıra birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

(RHA)