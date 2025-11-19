Talas'ta şehit Murat Akpınar'ın adına kütüphane açıldı
Kayseri'de 2023 yılında meydana gelen olayda şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın adına Abdullah Aktan Ortaokulu'nda kütüphane açıldı.
13 Ağustos 2023 tarihinde Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana gelen olaya müdahale etmek için intikal eden polis memuru Murat Akpınar, silahlı kavga esnasında vurularak şehit olmuştu.
Talas Zincidere Mahallesi’nde bulunan Abdullah Aktan Ortaokulu’nda, şehit polis memuru Murat Akpınar’ın aziz hatırasına adanan bir sınıf, öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere kütüphaneye dönüştürüldü. Şehit Polis Memuru Murat Akpınar’ın ailesi ise okula ziyarette bulundu.