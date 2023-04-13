Talas'ta şehit yakınlarına gönül sofrası

Talaslı şehit aileleri, Talas Belediyesi ve Talas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar sofrasında buluştu.

Mevlana Sosyal Tesisindeki programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu’nun yanı sıra ilçede ikamet eden şehit aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Kaymakam Dönmez ve Başkan Yardımcısı Küçükoğlu masaları tek tek dolaşarak konuklarla yakından ilgilendi. Sıcak ve samimi ortamda geçen programda kısa ama samimi sohbetler gerçekleştirildi. İftarın ardından duygularını dile getiren Hatice Özkan, “Çok iyi, her şeyiyle çok güzel bir program oldu. İşleri rast gelsin.” dedi.

“BÖYLE GÜNLERDE BULUŞMAK GÜZEL”

Düşüncelerini paylaşan şehit babası Necati Yıldırım da “Çok teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Böyle günlerde buluşmak güzel.” derken, şehit annesi Selma Yıldırım, “İşleri güçleri rast gelsin. Allah ömür versin.” diye konuştu.

Bir başka şehit yakını İlke Mamak da, “Her zaman yanımızdalar. Belediye başkanımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık.” şeklinde görüşlerini paylaştı. Yakup Sönmez ise, “Talas Belediyesi ve Talas Kaymakamlığına iftar için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Programın sonunda şehit ailelerine bayram çikolatası da hediye edildi.