Talas'ta silahla vurulan şahıs kurtarılamadı

Kayseri'nin Talas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan 58 yaşındaki M.D. hastanede yapılan müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.D.’Yİ (58) silahla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı M.D.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan M.D. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!