Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz ayları gelmeden, vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaması için erken tedbirlerimizi alıyoruz. Larva döneminde yapılan bu ilaçlamalarla sorunu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz. Talas'ta daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bu yöntemle, sivrisineklerin üreme alanları olan metruk yapılar, mağaralar, çöp konteynerleri, gübrelikler, dere yatakları, su birikintileri ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama yapılıyor.