Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediyesi ilçe genelinde soğuk havalarda kanalizasyon giderleri ve yağmur suyu kanallarında gizlenen haşerat ve larvalara karşı etkin olan sıcak sisleme uygulaması başlattı.

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  • 29.01.2023 12:51
  • Güncelleme: 29.01.2023 13:37
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Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ilçe genelinde soğuk havalarda kanalizasyon giderleri ve yağmur suyu kanallarında gizlenen haşerat ve larvalara karşı etkin olan sıcak sisleme uygulaması başlattı.

Yaz mevsiminde ortaya çıkan sivrisineklere karşı şimdiden önlem alan Talas Belediyesi, bu çerçevede larva döneminde ilaçlama yaparak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiyor. Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı mazgallar, yağmur suyu kanalları, çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine, çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor.

Sıcak sisleme uygulamasıyla yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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