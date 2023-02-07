Talas'ta sosyal tesis ve çadırlarda sıcak çorba ikramı

Talas Belediyesi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan Talaslılar için ilçe genelindeki belediyeye ait sosyal tesislerinin kapılarını açtı. Vatandaşların ağırlandığı sosyal tesislerin yanı sıra birçok noktaya da çadır kuran Talas Belediyesi gece boyu çorba, çay ve kek ikram etti.

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  • 07.02.2023 10:51
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:46
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Talas'ta sosyal tesis ve çadırlarda sıcak çorba ikramı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan Talaslılar için ilçe genelindeki belediyeye ait sosyal tesislerinin kapılarını açtı. Vatandaşların ağırlandığı sosyal tesislerin yanı sıra birçok noktaya da çadır kuran Talas Belediyesi gece boyu çorba, çay ve kek ikram etti.

Bunların yanı sıra Talas’taki düğün salonu, restoran, kafeterya gibi işletmelerle ortak çalışma yürüten Talas Belediyesi, evlerine girmek istemeyen vatandaşların geceyi buralarda geçirmelerine imkan sağladı.

Sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar da, “Çok zor günlerden geçiyoruz. Öncelikle deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan kardeşlerimizin de bir an önce sağ salim çıkartılmaları için dua ediyoruz. Biz de devam eden artçılardan dolayı evlerimize girmeye korkuyoruz. Belediyemizin kurmuş olduğu çadırlarda ve sosyal tesislerinde bizleri barındırmasından dolayı teşekkür ederiz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

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İHA

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