Talas'ta Starbucks'ın önünde protestolu tepki

Kayseri'nin Talas ilçesinde, henüz açılışı yapılmamış olan Starbucks şubesi önünde İsrail ütünlerini boykot ve Gazze'ye destek için, İsrail'e tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştirildi.

Talas’ta kısa süre içinde faaliyete geçmesi beklenen yeni Starbucks şubesi önünde dört haftadır toplanan grup, Filistin bayrakları taşıyarak sloganlar attı. Vatandaşlar, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek ve İsrail’e tepki göstermek amacıyla açılmamış şube önünde eylemi yaptı. Eylemciler ellerine aldıkları pankartlarla vatandaşları Starbucks’ı boykot etmeye çağırdı. Polis ekipleri, eylem süresince bölgede güvenlik önlemleri aldı.

