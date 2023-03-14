Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin bağ ve bahçelerine can suyu niteliği taşıyan sulama kanallarında incelemelerde bulundu.

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  • 14.03.2023 15:01
  • Güncelleme: 14.03.2023 15:56
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Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin bağ ve bahçelerine can suyu niteliği taşıyan sulama kanallarında incelemelerde bulundu.

Baharın gelmesiyle birlikte hareketlenen bağ ve bahçe faaliyetlerine destek olmak isteyen Talas Belediyesi, sulama kanallarını elden geçirmeye başladı. Bu kapsamda Talas genelindeki bağ ve bahçelik alanlarda kullanılan sulama suyu kanallarını inceleyen Başkan Yalçın yetkililerden bilgiler aldı.

Zincidere Göleti üzerinde yer alan Gümüşlüce mevkiindeki kanalların son durumunu yerinde gören Başkan Yalçın, yapılması gereken bazı çalışmalar hakkında talimatlarda bulundu.

Sulama kanallarının ilçedeki bağ kültürü için önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Mustafa Yalçın, “Bahar geliyor, toprak canlanıyor. Talas’ın sulama suyu ile ilgili Zincidere Göleti ürezi Gümüşlüce Mevkiinde incelemeler yaptık. Amacımız su kayıplarının önüne geçerek suyu verimli kullanmak ve bağlar bölgesinde yeşil alanları canlı tutmak” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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Talas'ta sulama kanalları yaza hazırlanıyor

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