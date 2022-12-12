Talas’ta şüpheli çanta paniği

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Halef Hoca Mezarlığı karşısında bulunan bir işyerinin önüne bırakılan çanta için şüpheli paket ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çantada bomba olma ihtimaline karşı olay yerini güvenlik şeridi içerisine alırken yolu trafiğe kapattı.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrol altına alınan alanda, şüpheli paketin vatandaşın unuttuğu çanta olduğu ortaya çıktı. Çanta içinde erkek kıyafetleri olduğu anlaşıldı.