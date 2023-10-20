Talas'ta Sürek Avına Dikkat

İlçe çiftçilerinin talebi üzerine Talas'ta hafta sonu yapılacak sürek avı öncesi vatandaşlara güvenlik uyarısında bulunuldu.

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  • 20.10.2023 11:58
  • Güncelleme: 20.10.2023 15:29
Talas'ta Sürek Avına Dikkat
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe çiftçilerinin talebi üzerine Talas’ta hafta sonu yapılacak sürek avı öncesi vatandaşlara güvenlik uyarısında bulunuldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Talas Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün birlikte gerçekleştireceği sürek avı ile bölgede ekili dikili alanlara zarar veren domuzlar etkisiz hale getirilecek. 21 Ekim Cumartesi ve 22 Ekim Pazar günü Ali Dağı, Endürlük Mahallesi, Akçakaya Mahallesi ve Zincidere Mahallesinde yapılacak domuz avının güvenli şekilde yapılması için çalışmalar tamamladı.

Bölgede iki gün süresince gerçekleşecek sürek avı nedeniyle Ali Dağı ve civarında yürüyüş yapan vatandaşlar ile bölge sakinlerinin dikkatli olmaları istendi.

İHA

Kayseri Gündem
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