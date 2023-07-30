Talas'ta tarihi sarnıç gün yüzüne çıkartılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarihi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan su sarnıcında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 30.07.2023 10:07
  • Güncelleme: 30.07.2023 11:23
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Talas'ta tarihi sarnıç gün yüzüne çıkartılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarihi Gölbaşı Meydanı’nda bulunan su sarnıcında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerle birlikte toplamda 166 metre uzunluğa sahip sarnıcı gezen ve yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Yalçın; “Yakın zamanda Talas’ın kültürel mirasına bir yenisini daha kazandıracağız. Yıllardır saklı kalan sarnıçta bakım ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilçemizin bir değerini daha gün yüzüne çıkartmış olacağız. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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