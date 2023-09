Talas'ta tatlı telaş başladı

Talas Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gören ’Talas’ta Kış Hazırlıkları Günleri’ başladı.

Birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyon çerçevesinde vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü hazırlayarak kışa hazır hale getiriyor. Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde Talas Belediyesi tarafından uygun hale getirilen alanda gerçekleşen organizasyonda vatandaşlar, kış için tüketecekleri ürünlerini hazırlıyor. 10 Eylül Pazar Gününe kadar devam edecek olan etkinlikte belediye tarafından birçok hizmet sunuluyor. Salça kaynatacakları kazanlar başta olmak üzere, karıştırma küreği, deterjan, tuz ve su verilen hizmetler arasında yer alıyor. Alanda ayrıca domateslerini çektirmek isteyenlere de ücretsiz domates çekimi yapılıyor.

“Vatandaş memnun”

Konuya dair düşüncelerini paylaşan ve aynı zamanda organizasyonda çeşitli ürünlerle yer alan Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara, memnuniyetlerini ifade ederek alana gelen vatandaşların da sunulan hizmetlerden oldukça memnun odluğunu söyledi. Her türlü hizmetin sunulduğunu belirten Erkara, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Ailesiyle birlikte alana gelerek kış hazırlıklarını yapan Ömer Alan isimli bir vatandaş, “Talas Belediyemize yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Burada her türlü imkanı sunuyorlar.” dedi. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Züleyha Hayta isimli bir diğer vatandaş da “Bundan iyi imkan olur mu? Biz her şeyden memnunuz. Böyle imkanı kimse bulamaz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Nimet Beyazıt isimli bir diğer Talas sakini de, “Kış hazırlığımızı nerde yapacağız? Diye düşünürken belediyemizin bu imkanını gördük ve hemen randevu aldık. Hizmetin her aşamasında güler yüzlü ve dörtdörtlük hizmet var. İyi ki varlar. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar” diye konuştu.