Talas'ta tehlike arz eden yapılara geçit yok

Talas Belediyesi, ilçede bulunan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Başlatılan uygulama ile özellikle Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası kırsal mahallelerde can güvenliğini tehlikeye sokan metruk yapılar, güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor.

Bu çerçevede Talas’ın Alaybeyli Mahallesinde yer alan 5 adet metruk binanın yıkımına sahipleri veya mirasçılarının muvafakatları alınarak başlandı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen çalışmada binalar ekskavatör ile hassas şekilde yıkılıyor.

Çevreye ve ulaşıma zarar vermeden yapılan yıkım çalışmalarının ardından hem tehlike oluşturan binalar ortadan kalkıyor hem de mahalle halkının can ve mal güvenliği sağlanıyor.

Konuya dair düşüncelerini paylaşan Alaybeyli Mahalle Muhtarı Ender Şahin, yıkım uygulaması ile çocuklar başta olmak üzere bölgede yaşayanlara karşı oluşan tehlikenin önüne geçildiğini belirtti. Belediye ekiplerinin işlemleri hassas bir şekilde gerçekleştirdiğini kaydeden Muhtar Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.