Talas'ta trafiği kapatan alkollü sürücüye ceza

Kayseri'nin Talas ilçesinde, trafiği kapatarak, çevreye rahatsızlık veren alkollü sürücüye, polis ekiplerince bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Talas'ta trafiği kapatan alkollü sürücüye ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Talas’ta alkollü şahıs trafiği kapattı ortalığı birbirine kattı’ paylaşımı ile ilgili olarak çalışma başlattı.

Paylaşıma konu araç ve sürücüsü ekiplerce tespit edilmesinin ardından araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL cezai işlem uygulanarak sürücünün ehliyetini muhafaza altına alındı. 
Ayrıca araç sürücüsü, psikiyatri yönünden muayenesinin yapılması için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Haber Merkezi

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