Talas'ta Türkçe Sokağı Açıldı

Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi’nde düzenlenen açılış törenine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bu günlerde şükürler olsun devletimizin çeşitli kademeleri, sivil toplum kuruluşları Türkçe’ye ve Türkçe eserlere önem veriyor. Burada kitaplar var. Bunlar benim özel koleksiyonum, kütüphanemin eserleri. Yani güzel Türkçemize dergi kitap ve eserleri ile hizmet eden herkese; Yunus’tan Tanpınar’a, Mehmet Akif’e ve günümüz yazarlarına kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu arada biz geçtiğimiz yıllarda Yunus Emre Divanı’nı, orijinal metnini temin ederek tıpkı basımını yapmıştık. Bu arada Azerbaycan Şuşa Kültür Evi’ni de açarak Azerbaycanlı arkadaşlarımız ve genç kardeşlerimizi aynı zamanda bütün Türk Cumhuriyetlerinden kardeşlerimizi de orada misafir ediyoruz. Ben bir teşekkürü de Türk Dünyası’ndan gelen değerli bayraktar kardeşlerimize etmek istiyorum. Türkçe Sokağı’mız hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Türkçe’nin gelecek nesillere doğru aktarılmasının önemine değinerek; "Özellikle unuttuğumuz kelimeleri tekrar toplum hayatına kazandırmamız lazım. ’Sınav’ı kullanıyoruz ama ’imtihan’ı unutmayalım, ’sorun’u kullanıyoruz ama ’mesle’yi unutmayalım, herkes ’yanıt’ı kullanıyor ama ’Cevap’ı unutmayalım. Onun için özellikle hocalarımız da öğrencilerine bu yönde telkinde bulunursa hiç olmazsa namusumuzu ilelebet muhafaza eder ve binlerce yıldır biriktirdiğimiz kültürümüzü, medeniyetimizi önümüzdeki kuşaklara doğru ve güzel Türkçe konuşarak aktarabiliriz. Bu güzel sokak için başkanıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra yeni açılacak sokaklarımıza ’şiir sokağı’, ’roman sokağı’, ’musiki sokağı’, ’tiyatro sokağı’ gibi sanatı, edebiyatı, okumayı hatırlatacak isimler koymasını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve kurdele kesilmesi ile Türkçe Sokağı açıldı.