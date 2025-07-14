Talas'ta Türkiye'nin İlk Projesi Yarışmayla Belirlenen Millet Bahçesi Hizmete Açılıyor

Talas Millet Bahçesi, 100 bin metrekarelik geniş bir alanda inşa edilerek Kayseri’ye yeni bir yaşam standardı sunuyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, açılış öncesinde yaptığı açıklamada, “Millet Bahçemiz, bir parkın çok ötesinde bir yaşam alanı. İçinde çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, büyüklerimizin huzur bulacağı, doğayla uyumlu bir düzen var. Türkiye’de ilk kez projesi yarışmayla belirlenen bu özel alanı Talas’a kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Bahçede yer alan yutak alanı, estetik görünümünün yanı sıra çevresel fayda sağlayan bir teknolojiye sahip. Bu sistem, şehrin günlük karbonmonoksit üretimini bir gecede oksijene dönüştürebilme kapasitesine sahip. Doğayla dost ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının bir örneği olan bu yenilik, yeşil dönüşümde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doğa, Spor ve Kültür Bir Arada

Talas Millet Bahçesi, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, bilim parkı, engelsiz oyun parkı, çocuk oyun alanları ve spor sahaları ile donatılarak tüm yaş gruplarına hitap eden çok yönlü bir yaşam alanı sunuyor. Bu yeşil alan, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için doğal bir kaçış noktası haline geliyor.

Açılış Etkinlikleri

Açılış programı, 18 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da Kiçiköy Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, Jandarma yanında bulunan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Programda çocuklara özel Oyun Şenliği düzenlenecek ve gece, Grup Şantiye konseriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatılacak.

Tüm Kayserilileri bu özel açılış etkinliğine davet eden Talas Belediyesi, yeni yaşam alanının şehre değer katmasını hedefliyor.