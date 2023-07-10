Talas'ta Türkiye'ye örnek olacak afet bilgi sistemi kuruluyor

Deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmeyen Talas Belediyesi, afet öncesi, afet anı ve sonrasındaki kriz yönetimi için Talas Belediyesi Afet ve Kent Bilgi Sistemi kuruyor.

Aralarında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ulutabanca, harita mühendisi Sedat Bakıcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muammer Tün, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ve harita mühendisi Bora Akkaya gibi bilim insanları ile teknik elemanlar ve belediye görevlilerinden oluşan kurul bir araya geldi.

Çevrimiçi yapılan toplantıda deprem, sel, yangın, fırtına gibi doğal afetlerde etkin hareket edilebilmesi için Talas Belediyesi Afet Kent Bilgi Sistemi Kurulması için yol haritası çizildi. Buna göre afet öncesi, anı ve sonrasındaki çalışmaların rotası oluşturuldu. Bu çerçevede Talas Belediyesi 3 boyutlu veri sistemi pilot bölge olarak seçilerek çalışmalar başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her türlü afet için önceden yapılması gereken hazırlıkların önemine değinerek, “İyi bir afet bilgi sistemin yolu iyi bir kent bilgi sisteminden geçiyor. Afet anındaki çalışmalara kolaylık için bir sistem geliştiriyoruz. Tek bir ekranla ulaşılabilecek ilçemizin 3 boyutlu haritalarıyla afete yönelik tüm riskler analiz edilip afet anında ve sonrasında krizi yönetebileceğiz. Mesela depremde binalarda oluşacak hasarlar, saatler içinde bu sistemle öğrenilebilecek. Hangi binada kaç kişinin bulunduğu tespit edilebilecek. Bunun koordinasyonunu sağlamak amacıyla da kısa süre önce Afet İşleri Müdürlüğünü kurduk. Bu sistemle bütün devlet kurumları tek bir sistemde toplanarak afette hızlı ve koordineli bir çalışma sağlanacak. İnşallah Türkiye’ye örnek bir iş yapmış olacağız. Bizim bu yapacağımız iş Türkiye’de belki de bir kıvılcım olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimizi milletimizi afetlerden korusun” dedi.