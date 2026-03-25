Talas'ta Ulu Çınarlar Her Zaman Baş Tacı

Çay kahve eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde hane halkının çeşitli konulardaki istek ve talepleri de not alınarak çözüme kavuşturuluyor.

Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın “Bizler, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran büyüklerimizi her zaman baş tacı olarak görüyoruz. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle onların ellerinden öpüyor ve saygıyla selamlıyorum. Uzman arkadaşlarımız yıl boyunca onları evlerinde ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar, isteklerini sorup muhabbet ediyorlar. Talas Belediyesi olarak gönül belediyeciliğini sadece bir anlayış değil, hayatın merkezine koyduğumuz bir hizmet modeli olarak görüyoruz. Büyüklerimizin duası, bizim en büyük gücümüzdür.” dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN EN ANLAMLI YANSIMASI

Talas Belediyesi uzman ekipleri, yıl boyunca ilçe genelinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek hem hal hatır soruyor hem de ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde, büyüklerin hayat tecrübeleri dinlenirken onların duaları alınıyor.

Talas Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olan bu ziyaretler, ‘Gönül Belediyeciliği’nin sahadaki en sıcak yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor. Yaşlı vatandaşların yüzünde oluşan tebessüm, yapılan hizmetin en anlamlı karşılığı oluyor.

“BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getiren yaşlılar da, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediyeden evimize gelen kardeşlerimiz, bizimle sohbet ediyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Gelirken elleri de boş gelmiyorlar. Güler yüzleriyle, ikramlarıyla, hediyeleriyle gönlümüzü alıyorlar. Bizim için de farklı bir ortam oluşuyor, mutlu oluyoruz. Düşünüldüğümüzü görmek bizi oldukça sevindiriyor” diye düşüncelerini dile getiriyor.

Yaklaşık 1 yıl önce başlatılan uygulama kapsamında şu ana kadar 2 bin 45 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi.