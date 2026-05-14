Talas'ta Uluslararası Türkoloji Zirvesi

Türk dili, kültürü, ortak alfabe çalışmaları ve kültürel gelecek vizyonunun ele alınacağı zirve, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan’dan diplomatları, akademisyenleri, yazarları, kültür insanlarını ve Türk dünyası temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’ın himayeleri ve katılımıyla gerçekleştirilecek zirve, Türk dünyasının ortak gelecek vizyonuna ışık tutacak önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Türk devletleri arasındaki kültürel, akademik ve gönül bağlarının güçlendirilmesine katkı sunacak zirvenin, uluslararası düzeyde geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

GEÇEN YIL ŞAİR VE YAZARLAR, BU YIL DİPLOMATLAR TALAS’TA

Talas Belediyesi tarafından geçen yıl gerçekleştirilen Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşmasıyla kültürel birlikteliğe güçlü katkılar sunulurken, şimdi de uluslararası ölçekte düzenlenecek Türkoloji Zirvesi ile Talas, Türk dünyasının ortak hafızasının konuşulduğu merkezlerden biri haline gelecek.

Zirve kapsamında Türkçe Sokağı gezisi, Ortak Alfabe Anıtı’nın açılışı ve “Türk Dünyasında Ortak Dil ve Kültürel Gelecek” konulu panel gerçekleştirilecek. Programlarda Türk devletleri arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi, ortak alfabe süreci ve gelecek vizyonu ele alınacak.

TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

Zirvenin kültürel ayağında ise Talas Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. 20 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ezgiler ve halk dansları vatandaşlarla buluşacak. Gösteride Türk kültürünün ortak değerleri, müzik ve folklor aracılığıyla sahneye taşınacak.

“KARDEŞLİĞİN BULUŞMA NOKTASI TALAS”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk dünyasının gönül coğrafyasını Talas’ta buluşturmanın büyük anlam taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Türk dünyası aynı tarihin, aynı kültürün, aynı gönül ikliminin parçalarıdır. Talas Belediyesi olarak yıllardır düzenlediğimiz Türk Dünyası Yazar ve Şair Buluşmalarıyla bu kültürel bağı canlı tutmaya gayret ediyoruz. Şimdi ise Uluslararası Türkoloji Zirvesiyle bu birlikteliği daha güçlü bir zemine taşıyoruz. Özellikle ortak alfabe çalışmaları, ortak kültürel hafızanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece kıymetlidir. Talas artık sadece bir ilçe değil kültürün, medeniyetin ve Türk dünyası kardeşliğinin buluşma noktalarından biri haline gelmiştir.”

Başkan Yalçın ayrıca zirvenin, 1926 Bakü Türkoloji Zirvesi’nin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, “Bir asır önce yakılan fikir meşalesinin bugün Talas’ta yeniden konuşulması, Türk dünyasının ortak geleceği adına son derece değerlidir” ifadelerini kullandı.