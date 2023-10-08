Talas'ta Üretici Eğitim Programı başladı

Talas Belediyesi, hasat döneminin geride kalması ve iş yükünün azalmasıyla birlikte kırsal mahallelerde üreticilere yönelik eğitim programı başlattı.

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  • 08.10.2023 10:18
  • Güncelleme: 09.10.2023 10:36
Talas'ta Üretici Eğitim Programı başladı
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Talas Belediyesi, hasat döneminin geride kalması ve iş yükünün azalmasıyla birlikte kırsal mahallelerde üreticilere yönelik eğitim programı başlattı.

Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen ve oldukça verimli geçen programın bu yılki ilk durağı Yamaçlı Mahallesi oldu. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından verilen eğitimlerde, üreticilere hayvan beslemenin püf noktaları anlatıldı. Konuya dair kısa bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Yusuf Konca, Talas Belediyesi’nin ilçe tarımına ve üreticiye her türlü desteği sağladığına değindi. Belediyenin kırsalda yaşayan insanların refahı için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizen Konca; “Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü Talas Belediyesi sadece şehirde yaşayanlar değil aynı zamanda kırsalda yaşayan insanlar için de elinden geleni yapıyor. Bu eğitimlerimizi daha önce yapmıştık şimdi de yeniden başladık. Burada eğitim konusunda her türlü imkanı sağlıyorlar. Buradaki çiftçilerimiz de Talas Belediyesi tarafından verilen destekten dolayı memnunlar. Belediyemiz teorik eğitimlerin yanında teknik ekipman noktasında da her türlü desteği sağlıyor. Şehir ve kırsaldakilerin birlikte ve refah içerisinde aynı imkanlara sahip olarak yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Talas Belediyesi de bunu gerçekten sağlıyor. Bunun için de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi. Eğitim programıyla ilgili konuşan Yamaçlı Mahalle Muhtarı Serdar Özcan da Talas Belediyesi’nin daima yanlarında olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a verdiği destekler için teşekkür etti. Eğitime katılan Yamaçlılı üretici Baki Köroğlu ise Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

“Burada hayvan bakımıyla ilgili bilgiler verildi. Çok faydalı oldu. Teşekkür ederim.”

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İHA

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