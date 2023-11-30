Talas'ta üretildi, Elbistan'da dağıtıldı

Elbistan'daki deprem mağdurlarına destek olmaya devam eden Talas Belediyesi, kendi yetiştirdiği tarımsal ürünlerden oluşan gıda paketini Talas Kent Yaşam Alanı'nda kalan 210 depremzede aileye ulaştırdı.

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  • 30.11.2023 14:04
  • Güncelleme: 30.11.2023 16:06
Talas'ta üretildi, Elbistan'da dağıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Elbistan’daki deprem mağdurlarına destek olmaya devam eden Talas Belediyesi, kendi yetiştirdiği tarımsal ürünlerden oluşan gıda paketini Talas Kent Yaşam Alanı’nda kalan 210 depremzede aileye ulaştırdı.

6 Şubat depremi sonrasında Elbistan’da yaraları sarmak amacıyla 300 konteynerlik Elbistan Talas Kent Yaşam Alanını inşa eden Talas Belediyesi, burada kalan depremzedelerden yardım elini de hiç çekmedi. Başta gıda malzemesi başta olmak üzere bölgeye sık sık çeşitli yardımlarda bulunan Talas Belediyesi, son olarak da kendi yetiştirdiği ürünlerden oluşan gıda paketinin dağıtımını yaptı. Talas Belediyesi yetkililerince bölgeye ulaştırılan un, nohut, fasulye ve aspir yağından oluşan paketler, Elbistan Koordinatör Kaymakamı Tarık Orhan’a teslim edildi. Pakette yer alan ürünlerin tamamının Talas Belediyesi tarafından yetiştirildiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı Kök, “Bu ürünler, Talasımızın kırsal mahallelerinde yetiştirdiğimiz nohut ve fasulyeler ile kendi buğday ve aspirimizden ürettiğimiz un ve yağlar. Bunları Elbistanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan son derece mutluyuz. Afiyetle yesinler" dedi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Orhan da; “Talas Kent başta olmak üzere buradaki depremzedelerimize her zaman destekleriniz oldu, olmaya da devam ediyor. Bunu her zaman görüyoruz. Tüm destekleri için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen organizasyonla toplam 2 bin 500 ton un, 500 kg nohut, 500 kg fasulye ve 250 litre aspir yağı depremzedelere ulaştırıldı.

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İHA

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