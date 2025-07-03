Talas’ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği

Talas Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcı birimlerinin yöneticileri, KASKİ, KCETAŞ, Ulaşım A.Ş. gibi bağlı kuruluşların genel müdürleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve teknik ekipler katıldı. Toplantıda, Talas’ın ana arterleri, çevre düzenlemeleri, kırsal alanlar ve altyapı konularında önemli istişarelerde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda ilçenin gelişimi için yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek, yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede, ilçede devam eden altyapı ve çevre düzenlemeleri projeleri ile yapılacak yeni çalışmalar masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, ilçelerle el ele vererek şehrin her noktasına nitelikli hizmet götürme anlayışının sürdüğünü vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve bürokratlarla bir araya geldiklerini söyleyen Büyükkılıç, “Talas’ımızın çalışkan, gayretli, şehrine ve ilçesine hâkim olan değerli başkanımızla uyum içinde hareket ediyoruz. Birlik, beraberlik, dayanışma anlayışı içerisinde Talas Belediyesi’nin kıymetli ekibinin yaptığı ve yapacakları çalışmaları görüşmek suretiyle değerlendirme yaptık” dedi.

Başkan Büyükkılıç’tan Destek Vurgusu

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi’nin çalışmalarına destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Böyle güzel bir ortamda birlik ve beraberlik içerisinde Talas Belediyemizin kıymetli ekibinin yaptığı ve yapacağı çalışmaları değerlendirdik,” diyen Büyükkılıç, altyapı projeleri hakkında fikir birliğine vardıklarını belirtti. Ayrıca, Talas’ın sosyal açıdan daha da gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Yalçın: “Verimli Bir Değerlendirme Gerçekleştirdik”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu vurguladı. “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim her zaman ağabeyimiz. Bugün de sağ olsunlar, başkanlık ettiği toplantıda Talas’ımıza katkılarını sürdürüyorlar,” dedi. Yalçın, yapılan değerlendirmelerin verimli geçtiğini ve şehirlerinin en iyi hizmeti almayı hak ettiğini belirtti.

Toplantı sonunda, planlanan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için karşılıklı iyi niyet ve iş birliği mesajları verildi. Talas’ta gerçekleştirilen bu uyumlu belediyecilik örneği, yerel yönetimlerin birlikte çalışarak neler başarabileceğinin güzel bir göstergesi oldu.