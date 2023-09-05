Talas’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘uyuşturucu madde ile mücadele’ çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Talas’ın Mevlana Mahallesi’nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan M.K., V.T. ve Ş.A.; 52,20 gram metamfetamin, 6,20 gram sentetik kannabinoid, 3,3 gram esrar, bir adet hassas terazi ve 9 adet kilitli naylon poşet ile ele geçirildi. Şüphelilere ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.