Talas'ta Vicdanlar Gazze İçin Buluştu

Talas Belediyesi, Gazze’de süren zulme dikkat çekmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla “Vicdanın Sesi Gazze Buluşması” adı altında anlamlı bir programa imza attı. Talas Millet Bahçesi’nde düzenlenen buluşmada şiirler, marşlar, ezgiler ve dualarla Gazze için tek yürek olundu.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği şiirler geceye damga vurdu. Duygu dolu dizeler okunurken katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Program kapsamında “Çok Yaşa Filistin” ve “Bir Ölür Bin Diriliriz” gibi ezgiler ise alanda hep bir ağızdan söylendi, meydanda Gazze için büyük bir coşku yaşandı.

Programın konuk konuşmacısı ise Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Uzm. Dr. İsa Üzüm oldu. Üzüm, Filistin’in tarihi ve bugünkü durumu üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“BİZLER SINAVDAYIZ”

Konuşmasında yaşanan acıların tarif edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Yalçın şöyle konuştu:

“Sözün bittiği yerdeyiz. Yaşananlar çok güzel bir şekilde ifade edildi. Ben İsa Hocama, öğrencilerimize, müdürümüze, müzisyen kardeşlerime ve teknik hizmet verenlere teşekkür ediyorum. Bizler sınavdayız. Sınavda olmak tarafımızı göstermekle başlıyor. Tarafımızı da burada göstermeye çalıştık. Bedir’den Malazgirt’e, Dumlupınar’dan Kurtuluş Savaşı’na ve 15 Temmuz’a kadar verilen mücadelelerle birlikte bugüne kadar bütün şehitlerimize ve bilhassa dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimize ve Gazze şehitlerimize Fâtiha okuyarak programı tamamlayalım.”

Dualar ve Fâtiha ile sona eren “Vicdanın Sesi Gazze Buluşması”nda vatandaşlar, “Gazze yalnız değil” mesajını hep bir ağızdan haykırdı.