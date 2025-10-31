Talas'ta Villa Parseli Satışı: Yatırım Fırsatı Kapıda!

  • Haberler
Talas Belediyesi, ilçenin en cazip bölgelerinde yer alan villa parsellerini satışa sunarak yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratıyor. Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde toplamda 18 adet villa parseli, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların beğenisine sunulacak.

Vade Farksız Taksit İmkanı

Yatırımcıları sevindirecek olan kampanya, vade farksız ve 36 aya varan taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu sayede, Talas’ın hızla gelişen bölgelerinde arsa sahibi olma imkanı, herkes için ulaşılabilir hale geliyor.

Satış Tarihi ve İhale Süreci

Villa parsellerinin satışı, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak detaylı bilgi alması gerekiyor.

Bilgi ve Başvuru

Konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan veya www.talas.bel.tr adresinden ulaşabilirler.

Talas Belediyesi, bu projeyle hem yatırımcılara avantajlı fırsatlar sunmayı hem de ilçenin modern ve planlı gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hazırlıklarınızı yapmayı unutmayın!

Haber Merkezi

