Talas'ta yalnızca 3 aralık değil, her gün engellilere özel

İlçede yaşayan her bir bireyin yaşamını kolaylaştırmak hedefiyle hizmet üreten Talas Belediyesi, engellilere yönelik uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

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  • 02.12.2022 12:03
  • Güncelleme: 02.12.2022 12:10
Talas'ta yalnızca 3 aralık değil, her gün engellilere özel
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede yaşayan her bir bireyin yaşamını kolaylaştırmak hedefiyle hizmet üreten Talas Belediyesi, engellilere yönelik uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Bu çerçevede Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesinde, engelli araçlarının tamir ve bakımı yapılarak sahiplerine teslim edilirken geçtiğimiz aylarda hizmete giren Engelsiz Oyun Parkı ise engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde dizayn edilen bir park olarak engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından takdirle karşılanıyor. 7/24 Kütüphanede engelli bölümü ise görme engelli vatandaşlarımızın kitaba ve bilgiye ulaşmasına imkan tanıyor.

Talas’ın ünü şehir dışına taştı

1 Şubat 2020 tarihinde hizmete giren Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesinde şimdiye kadar 622 aracın onarımı yapılırken bunlardan 276’sı 2022 yılı içerisinde tamir edilip sahiplerine ulaştırıldı. Yalnızca Talas değil aynı zamanda Kayseri genelinden gelen taleplere de cevap veren Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, şu ana kadar şehir dışından gelen 4 tamir talebini de karşılıksız bırakmadı.

Engelli araçlarının evlerinden alınarak tamir edilip yeniden yerinde teslim edildiği uygulama çerçevesinde ayrıca engellilere araçlarından uzak kaldıkları süre boyunca ihtiyaçlarını karşılamaları için ikame araç desteği de sağlanıyor.

‘Başkan Yalçın, bizi büyük bir yükten kurtardı’

Akülü aracı Talas Belediyesi tarafından tamir edilen engelli vatandaş Durmuş Aytekin, hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Araçlarımız yorgun araçlar olabiliyor, bundan dolayı bakıma ihtiyacı oluyor. Bu araçların bakımını önceden özele yaptırıyorduk ve bunu yaparken de otomobil bakımı gibi para ödüyorduk. Sağ olsun, Allah razı olsun Mustafa Yalçın Başkanım bu işe el attı ve bizim büyük bir yükten kurtardı. Belki 4 defa aracımı bakıma göndermişimdir. Aracımın bakımını kısa ise burada yapıyorlar, değilse götürüp tamir edip getiriyorlar.” dedi.

Konuyla ilgili bilgi ya da destek almak isteyenler, 0352 503 12 51 numaralı telefonu arayabilirler.

Engelsiz park, oyun için engelleri ortadan kaldırdı

Öte yandan 18 Mayıs 2022 tarihinde hizmete sunulan Talas Kızılay Engelsiz Oyun Parkı da engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından takdirle karşılanıyor. Diğer bireyler gibi salıncakta sallanma imkanı bulduklarını dile getiren engelli vatandaşlar, adeta çocukluk günlerine döndüklerini ifade ediyor. Oyun gruplarını yanı sıra parkın genel kullanımı da engellilere göre dizayn edilmiş durumda.

Görme Engellilere Bilgiye Erişim Kolaylığı

Öte yandan Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane de engellilere sunulan hizmetler ile dikkat çekiyor. Kütüphanenin giriş katında engelli bireyler için oluşturulan bölümde belli bir oranda görebilenler için 16 zoom bir büyüteç ekran, 2 adet braille klavye bilgisayar ve sesli kitap okuma imkanı bulunuyor.

Özellikle görme engelli üniversite öğrencilerinin tercih ettiği kütüphane, dijital kaynaklara ulaşımı dolayısıyla da bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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