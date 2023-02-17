Talas'ta Yaralar Bu Merkezde Sarılıyor

Talas Belediyesi tarafından kurulan Deprem Koordinasyon Merkezi, deprem bölgesinden gelip Talas'a yerleşen afetzedelere daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesini sağlıyor.

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  • 17.02.2023 11:34
  • Güncelleme: 17.02.2023 14:35
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Talas'ta Yaralar Bu Merkezde Sarılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından kurulan Deprem Koordinasyon Merkezi, deprem bölgesinden gelip Talas’a yerleşen afetzedelere daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesini sağlıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, belediye hizmet binasındaki merkezde değerlendirmelerde bulundu. Buradaki görevlilerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, merkeze gelen depremzede ailelerle de yakından ilgilendi. Başkan Yalçın’ın girişimleriyle Avrupa’daki Türklerden gelen yardımlar başta olmak üzere hayırseverler tarafından temin edilen kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri Deprem Koordinasyon Merkezi kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca depremzedelerin AFAD, Türk Kızılay Talas Şubesi ve kaymakamlıkla ilgili diğer işleri için gerekli yardım ve yönlendirmeler de bu merkezden sağlanıyor.

Talas Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’ne 437 00 55 numaralı belediye santralinden ulaşılabilir.

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İHA

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